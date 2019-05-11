Клуб Коноплянки получил нового наставника

47-летний специалист подписал контракт с клубом за который выступает украинец Евгений Коноплянка на три года до 30 июня 2022 года. Соглашение вступит в силу по окончании нынешнего сезона. К январю этого года Вагнер тренировал клуб Английской Премьер-лиги "Хаддерсфилд Таун".

"Мы рады, что смогли заполучить такого тренера, как Давид Вагнер. Он идеально соответствует нашим требованиям: он строит футбол, в рамках которого команда проявляет инициативу, много передвигается, действует на высоких скоростях. В то же время это специалист, который благодаря качествам своей личности может сформировать команду и улучшить индивидуальные качества футболистов", - заявил спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер.

Примечательно, что пути Вагнера и "Шальке" уже пересекались в прошлом: в период с 1995 по 1997-й год Вагнер защищал цвета гельзенкирхенцев, проведя 36 матчей (3 гола). Своей игрой он внес важный вклад в бронзовые медали по итогам сезона 1995/1996, а также в победу в Кубке УЕФА.

Отметим также, тренерскую карьеру специалист начал в молодежной системе "Хоффенхайма", где он тренировал команды юношеские команды. С 2011-го по 2015-й год бывший нападающий был тренером дубля дортмундской "Боруссии", с которой в 2012 году поднялся в третью Бундеслигу. В ноября 2015 года возглавил "Хаддерсфилд Таун", на тот момент клуб выступал в Чемпионшипе. В результате с "Хаддерсфилдом" Вагнеру удалось подняться в АПЛ и сохранить в ней прописку.