Клуб Коноплянки отримав нового наставника

47-річний фахівець підписав контракт з клубом за який виступає українець Євген Коноплянка на три роки до 30 червня 2022 року. Угода вступить в дію після закінчення нинішнього сезону. До січня цього року Вагнер тренував клуб Англійської Прем’єр-ліги “Хаддерсфілд Таун”.

“Ми раді, що змогли роздобути такого тренера, як Давид Вагнер. Він ідеально відповідає нашим вимогам: він будує футбол, в рамках якого команда проявляє ініціативу, багато пересувається, діє на високих швидкостях. У той же час це фахівець, який завдяки якостям своєї особистості може сформувати команду і поліпшити індивідуальні якості футболістів”, — заявив спортивний директор “Шальке” Йохен Шнайдер.

Примітно, що шляхи Вагнера і “Шальке” вже пересікалися в минулому: в період з 1995-го по 1997-й рік Вагнер захищав кольори гельзенкірхенців, провівши 36 матчів (3 голи). Своєю грою він вніс важливий внесок в бронзові медалі за підсумками сезону 1995/1996, а також в перемогу у Кубку УЄФА.

Зазначимо також, тренерську кар’єру фахівець почав у молодіжному системі “Хоффенхайма”, де він тренував команди юнацькі команди. З 2011-го по 2015-й рік колишній нападник був тренером дубля дортмундської “Боруссії”, з якої в 2012-му році піднявся в третю Бундеслігу. У листопаді 2015 року його очолив “Хаддерсфілд Таун”, на той момент клуб виступав в Чемпіоншипі. В результаті з “Хаддерсфілдом” Вагнеру вдалося піднятися в АПЛ і зберегти в ній прописку.