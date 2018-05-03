Клопп о финале ЛЧ: мы отправляемся в Киев - звучит безумно, но это так

“Я должен начать — и это очень легко — с комплиментов в адрес „Ромы“, которая сыграла замечательно в этом противостоянии. Думаю, впервые мы были не так хороши, как можем быть. Так что нам понадобилось немного удачи. Однако, мы заслужили выход в финал. Хотя, если бы дальше прошла „Рома“, то это тоже было бы справедливо”, — начал наставник.

По мнению Клоппа выход в финал Лиги чемпионов является обычным делом только для трех клубов.

“Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский „Реал“, „Барселона“ или „Бавария“. Для них это куда более привычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так. Сейчас мы действительно уступили, но „Реалу“ вчера, как и в четвертьфинале против „Ювентуса“, понадобилось везения. У нас есть две недели на подготовку. Давайте отправимся на финал и постараемся показать себя с лучшей стороны”, - отметил немецкий специалист.

Как сообщалось ранее, поражение от “Ромы” со счетом 2:4 не помешала подопечным Клоппа оформить путевку в киевский финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая.