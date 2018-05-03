Клопп про фінал ЛЧ: ми вирушаємо до Києва - звучить шалено, але це так

“Я повинен почати — і це дуже легко — з компліментів на адресу „Роми“, яка зіграла чудово в цьому протистоянні. Думаю, вперше ми були не так гарні, як можемо бути. Так що нам знадобилося трохи удачі. Проте, ми заслужили вихід у фінал. Хоча, якби далі пройшла „Рома“, то це теж було б справедливо”, — розпочав наставник.

На думку Клоппа вихід до фіналу Ліги чемпіонів є звичною справою тільки для трьох клубів.

“Ви не можете планувати вихід у фінал Ліги чемпіонів — якщо ви не мадридський „Реал“, „Барселона“ або „Баварія“. Для них це куди більш звична справа, ніж для нас. Ми починали шлях ще з кваліфікації, так що я дуже радий за хлопців. Тепер ми вирушаємо до Києва — звучить шалено, але це так. Зараз ми дійсно поступилися, але „Реалу“ вчора, як і в чвертьфіналі проти „Ювентуса“, знадобилося везіння. У нас є два тижні на підготовку. Давайте вирушимо на фінал і постараємося показати себе з кращого боку”, — зауважив німецький фахівець.

Як повідомлялося раніше, поразка від “Роми” з рахунком 2:4 не завадила підопічним Клоппа оформити путівку до київського фіналу Ліги чемпіонів, що пройде 26-го травня.