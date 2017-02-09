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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Клиенты банков-банкротов в Украине имеют проблемы с уплатой долгов – СМИ

Киев • УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Перед банкротством многие банки продают кредиты своим партнерам. Поэтому заемщики не знают, кому именно следует платить по долгам, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Клиенты банков-банкротов в Украине имеют проблемы с уплатой долгов – СМИ

Заемщики некоторых банков-банкротов в Украине сталкиваются с невозможностью рассчитаться по своим долгам. Сейчас такую ​​проблему имеют и 111 тысяч граждан, которые в целом заняли 682 миллионов гривен в банке "Михайловский". Весной банк обанкротился, но перед этим продал весь свой розничный кредитный портфель финансовой компании "Фагор".

Фонд гарантирования вкладов, сейчас управляет банком, не согласился с этой продажей и признал ее недействительной. Но финансовая компания подала иск в суд и выиграла во всех судебных инстанциях. В январе решение в пользу банка "Михайловский" принял Высший административный суд Украины. Он сослался на то, что банк не нарушил законодательство и не имел ограничений на продажу активов.

Но Фонд гарантирования не согласен с этим. "Договор факторинга между банком" Михайловский "и финансовой компанией на сегодня остается ничтожным", - настаивают в Фонде и отмечают, что еще готовят заявление об обжаловании в Верховный Суд Украины. Однако примет ли такое заявление Верховный Суд Украины - вопрос открытый.

Пока Фонд гарантирования вкладов и компания "Фагор" выясняют отношения, в роли заложников ситуации оказались заемщики. Кроме 682 миллионов гривен задолженности, компания "Фагор" хочет получить также штрафы и пени. "Кредитная задолженность клиентов, которые после 19 мая не платили компании, осталась непогашенной. Они должны погасить ее с начисленными процентами и штрафными санкциями за весь период ненадлежащего исполнения обязательств", - заявили в компании "Фагор".

Фонд гарантирования, в свою очередь, советует заемщикам пока вообще никому не платить деньги.

Стоит заметить, что заемщики банков не могут избежать ситуации, когда первичный кредитор продает их долги другому. Как правило, такое условие сейчас прописано во всех кредитных договорах и является обязательным для получения займа.

Банки действительно нередко продают кредитные портфели другим учреждениям перед своим банкротством. В основном это касается корпоративных кредитов. В большинстве случаев их получают крупные вкладчики банка в обмен на свои деньги, которые они теряют во время его банкротства. В Фонде гарантирования сообщали, что, например, клиенты Дельта Банка вывели из него активов в целом на 22,3 миллиарда гривен. Среди крупнейших таких клиентов: компания "Фокстрот" (перевела на себя имущественные права по кредитам на 2,7 миллиарда гривен), компания Cargill (2,5 миллиарда гривен), Ощадбанк (2 миллиарда гривен), а также Государственное ипотечное учреждение, МТС и "Укргаздобыча".

Фонд гарантирования не признает такие сделки, так как теряет кредиты, за счет погашения которых мог бы рассчитаться с вкладчиками банков-банкротов. Но пока во многих случаях он проигрывает суды по этим делам.

Чтобы не платить в будущем большие штрафы за просрочку, заемщикам, чьи долги были проданы, стоит платить их новому кредитору, считают опрошенные DW эксперты.

"Платить нужно новому кредитору. Если в дальнейшем Фонд все же обжалует сделки по продаже банковских кредитов финансовой компании, заемщик не будет нести за это ответственность, поскольку на момент оплаты транзакции были осуществлены в пользу" правильного "кредитора", - пояснила DW юрист юридической группы LCF Ярослава Паперник.

В противном случае заемщикам придется платить дважды.

"Если заемщик выполнял обязательства перед банком, а не финансовой компанией, то людям придется платить второй раз в ее пользу и потом требовать возврата ошибочно уплаченных средств от Фонда. Или, что маловероятно, Фонд перечислит компаниям уплаченные заемщиками средства", - констатирует адвокат адвокатского объединение "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Как же быть заемщикам банка "Михайловский"? Эксперты юридической фирмы "Неоклеус и Довбенко" считают, что, учитывая решение Высшего административного суда Украины, заемщики банка теперь должны платить свои кредиты именно финансовой компании "Фагор".

"Компания сейчас имеет существенно более весомые правовые основания требовать от заемщиков погашения обязательств, чем сам банк" Михайловский ". Поэтому более безопасным сейчас для заемщиков, является погашение на пользу текущего, а не первичного кредитора", - комментирует DW управляющий партнер юридической фирмы "Неоклеус и Довбенко" Андрей Довбенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных. По информации экспертов, руководство банка не нарушало действующего законодательства, а банк был способен и в дальнейшем выполнять свои обязательства перед клиентами .

Как ранее сообщал УНН, эксперты банковского рынка предполагают, что ликвидацию банка "Михайловский" организовала заместитель председателя НБУ Е.Рожкова в интересах "Платинум банка". До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банк", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у " Платинум банка " была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".

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