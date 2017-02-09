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Клієнти банків-банкрутів в Україні мають проблеми зі сплатою боргів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 13776 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перед банкрутством багато банків продають кредити своїм партнерам. Через це позичальники не знають, кому саме слід платити за боргами, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle

Клієнти банків-банкрутів в Україні мають проблеми зі сплатою боргів – ЗМІ

Позичальники деяких банків-банкрутів в Україні зіштовхуються з неможливістю розрахуватися за своїми боргами. Нині таку проблему мають і 111 тисяч громадян, які загалом позичили 682 мільйони гривень у банку "Михайлівський". Навесні банк збанкрутував, але перед цим продав увесь свій роздрібний кредитний портфель фінансовій компанії "Фагор".

Фонд гарантування вкладів, що зараз управляє банком, не погодився з цим продажем і визнав його нікчемним. Але фінансова компанія подала позов до суду й виграла в усіх судових інстанціях. У січні рішення на користь банку "Михайлівський" ухвалив Вищий адміністративний суд України. Він послався на те, що банк не порушив законодавство й не мав обмежень на продаж активів.

Але Фонд гарантування не погоджується з цим. "Договір факторингу між банком "Михайлівський" та фінансовою компанією на сьогодні залишається нікчемним", - наполягають у Фонді й наголошують, що ще готують заяву про оскарження до Верховного Суду України. Однак чи прийме таку заяву Верховний Суд України - питання відкрите.

Поки Фонд гарантування вкладів і компанія "Фагор" з'ясовують відносини, в ролі заручників ситуації опинилися позичальники. Окрім 682 мільйонів гривень заборгованості, компанія "Фагор" хоче отримати також штрафи і пені. "Кредитна заборгованість клієнтів, які після 19 травня не платили компанії, залишилася непогашеною. Вони повинні погасити її з нарахованими відсотками та штрафними санкціями за весь період неналежного виконання зобов'язань", - заявили в компанії "Фагор".

Фонд гарантування, у свою чергу, радить позичальникам поки що взагалі нікому не платити гроші.

Варто зауважити, що позичальники банків не можуть уникнути ситуації, коли первинний кредитор продає їхні борги іншому. Як правило, така умова зараз прописана в усіх кредитних договорах і є обов'язковою для отримання позики.

Банки справді не рідко продають кредитні портфелі іншим установам перед своїм банкрутством. Переважно це стосується корпоративних кредитів. У більшості випадків їх отримують великі вкладники банку в обмін на свої гроші, які вони втрачають під час його банкрутства. У Фонді гарантування повідомляли, що, наприклад, клієнти Дельта Банку вивели з нього активів в цілому на 22,3 мільярда гривень. Серед найбільших таких клієнтів: компанія "Фокстрот" (перевела на себе майнові права по кредитах на 2,7 мільярда гривень), компанія Cargill (2,5 мільярда гривень), Ощадбанк (2 мільярди гривень), а також Державна іпотечна установа, МТС та "Укргазвидобування".

Фонд гарантування не визнає такі угоди, тому що втрачає кредити, за рахунок погашення яких міг би розрахуватися з вкладниками банків-банкрутів. Але поки що у багатьох випадках він програє суди за цими справами.

Щоб не сплачувати в майбутньому великі штрафи за прострочення, позичальникам, чиї борги були продані, варто сплачувати їх новому кредитору, вважають опитані DW експерти.

"Платити потрібно новому кредитору. Якщо в подальшому Фонд все ж оскаржить угоди з продажу банківських кредитів фінансовій компанії, позичальник не буде нести за це відповідальність, оскільки на момент оплати транзакції були здійснені на користь "правильного" кредитора ", - пояснила DW юрист юридичної групи LCF Ярослава Паперник.

У протилежному випадку позичальникам доведеться платити двічі.

"Якщо позичальник виконував зобов'язання перед банком, а не фінансовою компанією, то людям доведеться платити вдруге на її користь і потім вимагати повернення помилково сплачених коштів від Фонду. Або, що малоймовірно, Фонд перерахує компаніям сплачені позичальниками кошти", - констатує адвокат адвокатського об'єднання "Suprema Lex" Віктор Мороз.

Як же бути позичальникам банку "Михайлівський"? Експерти юридичної фірми "Неоклеус і Довбенко" вважають, що, враховуючи рішення Вищого адміністративного суду України, позичальники банку тепер мають сплачувати свої кредити саме фінансовій компанії "Фагор".

"Компанія на даний момент має істотно більш вагомі правові підстави вимагати від позичальників погашення зобов'язань, ніж сам банк "Михайлівський". Тому більш безпечним на даний момент для позичальників, є погашення на користь поточного, а не первинного кредитора", - коментує DW керуючий партнер юридичної фірми "Неоклеус і Довбенко" Андрій Довбенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. За інформацією експертів, керівництво банку не порушувало чинного законодавства, а банк був спроможний й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами

Як раніше повідомляв УНН, експерти банківського ринку припускають, що ліквідацію банку “Михайлівський” організувала заступник голови НБУ К.Рожкова в інтересах “Платинум банку”. До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. 

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