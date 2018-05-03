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Климпуш-Цинцадзе разъяснила разблокировала ли Венгрия проведения саммита Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 14239 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что Венгрия наконец разблокировала проведения саммита Украина-НАТО. Это заявление в эфире “5 канала” прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует УНН.

Климпуш-Цинцадзе разъяснила разблокировала ли Венгрия проведения саммита Украина-НАТО

Политик сказала, что Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств: “К сожалению, Венгрия не разблокировала пока попытки нами провести вместе с Альянсом заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне во время саммита НАТО. А Президент Украины уже приглашен на саммит НАТО. Президент Украины является партнером Альянса в частности в нескольких операциях. В частности, будут и отдельные мероприятия, которые будут посвящены операции в Афганистане, и как руководитель страны-партнера Порошенко приглашен на саммит. Это приглашение наверное месяц назад было отправлено к главе государства. К сожалению, пока дальше Венгрия занимает, на мой взгляд, неконструктивную позицию. И продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО во время саммита на уровне глав государств. Венгрии удалось заблокировать и комиссию Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны. И, к сожалению, они не происходили в этом полугодии, так, как это было запланировано и как это происходит обычно с НАТО”.

Климпуш-Цинцадзе также сказала, о чем будт говорить на саммите 9 июля. Традиционно подведут итоги Украины, обсудят приоритеты развития, , будут говорить о совместных политических и экономических действия. Есть еще и дополнительные темы, которые должны обсуждаться, сказала политик: “В прошлом году Порошенко объявил о дополнительной повестке дня, который мы хотим развивать с ЕС. Это намерение проанализировать возможности присоединения в тот или иной способ или интегрирования пошаговое в виде дорожных карт, например, до четырех союзов. Начиная с цифрового и заканчивая Шенгенскими АКИ. И уже сейчас у нас есть понимание, в каких областях будет делаться аналитическая работа для того, чтобы понять как можно двигаться и где сделать шаги, чтобы воплотить амбициозные цели, которые мы для себя поставили”.

Как сообщал УНН, журналист сообщил, что Венгрия не будет блокировать следующий саммит Украина-НАТО.

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