Климпуш-Цинцадзе роз'яснила чи розблокувала Угорщина проведення саміту Україна-НАТО

Політик сказала, що Угорщина продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів: “На жаль, Угорщина не розблокувала поки що намагання нами провести разом з Альянсу засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні під час саміту НАТО. А Президент України вже запрошений на саміт НАТО. Президент України є партнером Альянсу зокрема в кількох операціях. Зокрема будуть і окремі заходи, які будуть присвячені операції в Афганістані, і як керівник країни-партнера Порошенко запрошений на саміт. Це запрошення напевно місяць тому було надіслано до Глави держави. На жаль, поки що далі Угорщина займає, як на мене, неконструктивну позицію. І продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО під час саміту на рівні глав держав. Угорщині вдалося заблокувати і комісію Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ і комісію Україна НАТО на рівні міністрів оборони. І, на жаль, вони не відбувалися цього півріччя, так, як це було заплановано і як це відбувається зазвичай з НАТО”.

Климпуш-Цинцадзе також сказала, про що говоритимуть на саміті 9 липня. Традиційно підведуть підсумки року України, обговорять пріоритети розвитку, говоритимуть про спільні політичні й економічні дії. Є ще і додаткові теми, які мають обговорюватися, сказала політик: “Минулого року Порошенко оголосив про додатковий порядок денний, який ми хочемо розвивати з ЄС. Це намір проаналізувати можливості приєднання в той чи інший спосіб чи інтегрування покрокове у вигляді дорожніх карт, наприклад, до чотирьох союзів. Починаючи з цифрового і закінчуючи Шенгенськими АКІ. І вже зараз у нас є розуміння, в яких галузях робитиметься аналітична робота для того, щоб зрозуміти як можна рухатися і де зробити кроки, щоб втілити амбітні цілі, які ми для себе поставили”.

Як повідомляв УНН, журналіст повідомив, що Угорщина не блокуватиме наступний саміт Україна-НАТО.