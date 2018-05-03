Климпуш-Цинцадзе роз'яснила чи розблокувала Угорщина проведення саміту Україна-НАТО

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16565 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 38732 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 54757 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59727 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91592 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70735 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81529 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95173 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87805 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184819 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4560 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11213 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14144 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11497 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9440 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 54749 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184818 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339493 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273849 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9536 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11262 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59725 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20011 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25152 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Климпуш-Цинцадзе роз'яснила чи розблокувала Угорщина проведення саміту Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 14239 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив у Twitter, що Угорщина нарешті розблокувала проведення саміту Україна-НАТО. Цю заяву в ефірі “5 каналу” прокоментувала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує УНН.

Климпуш-Цинцадзе роз'яснила чи розблокувала Угорщина проведення саміту Україна-НАТО

Політик сказала, що Угорщина продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів: “На жаль, Угорщина не розблокувала поки що намагання нами провести разом з Альянсу засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні під час саміту НАТО. А Президент України вже запрошений на саміт НАТО. Президент України є партнером Альянсу зокрема в кількох операціях. Зокрема будуть і окремі заходи, які будуть присвячені операції в Афганістані, і як керівник країни-партнера Порошенко запрошений на саміт. Це запрошення напевно місяць тому було надіслано до Глави держави. На жаль, поки що далі Угорщина займає, як на мене, неконструктивну позицію. І продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО під час саміту на рівні глав держав. Угорщині вдалося заблокувати і комісію Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ і комісію Україна НАТО на рівні міністрів оборони. І, на жаль, вони не відбувалися цього півріччя, так, як це було заплановано і як це відбувається зазвичай з НАТО”.

Климпуш-Цинцадзе також сказала, про що говоритимуть на саміті 9 липня. Традиційно підведуть підсумки року України, обговорять пріоритети розвитку, говоритимуть про спільні політичні й економічні дії. Є ще і додаткові теми, які мають обговорюватися, сказала політик: “Минулого року Порошенко оголосив про додатковий порядок денний, який ми хочемо розвивати з ЄС. Це намір проаналізувати можливості приєднання в той чи інший спосіб чи інтегрування покрокове у вигляді дорожніх карт, наприклад, до чотирьох союзів. Починаючи з цифрового і закінчуючи Шенгенськими АКІ. І вже зараз у нас є розуміння, в яких галузях робитиметься аналітична робота для того, щоб зрозуміти як можна рухатися і де зробити кроки, щоб втілити амбітні цілі, які ми для себе поставили”.

Як повідомляв УНН, журналіст повідомив, що Угорщина не блокуватиме наступний саміт Україна-НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63