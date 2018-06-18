Климкин предложил ЕС ввести санкции за строительство Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил продолжение Европейским Союзом санкций против России, введенных из-за аннексии украинского Крыма. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение "крымских" санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста", - заявил министр.
По его словам, европейское сообщество должно "переходить от политики "непризнания" к деоккупации".
Напомним, 18 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.