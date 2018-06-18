Клімкін запропонував ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії, запроваджених через аннексію українського Криму. Про це глава МЗС написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Дякуємо нашим друзям у ЄС за продовження „кримських“ санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту”, — заявив міністр.
За його словами, європейська спільнота має “переходити від політики „невизнання“ до деокупації”.
Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв’язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.