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Клімкін запропонував ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії, запроваджених через аннексію українського Криму. Про це глава МЗС написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Дякуємо нашим друзям у ЄС за продовження „кримських“ санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту”, — заявив міністр.

За його словами, європейська спільнота має “переходити від політики „невизнання“ до деокупації”.

Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв’язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.

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