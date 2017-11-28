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06:59 • 59605 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Климкин надеется согласовать текст договора о ЗСТ с Израилем до конца года

Климкин надеется согласовать текст договора о ЗСТ с Израилем до конца года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что до конца текущего года будет завершено согласование текста соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем до конца текущего года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Сообщается, что глава украинского МИД встретился с сопредседателем Совместной межправительственной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества Зеэв Элькиным

Во время встречи было отмечено, что одним из приоритетных вопросов в области торгово-экономического сотрудничества между государствами является завершение переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем.

"Надеюсь на активизацию переговорного процесса и завершения согласования текста соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем до конца текущего года", - отметил Климкин.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 31 октября в Оттаве встретился с канадским коллегой Джастином Трюдо для углубления отношений между Канадой и Украиной, в том числе с помощью торговых и деловых возможностей, созданных в рамках соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.

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