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Клімкін сподівається узгодити текст договору про ЗВТ з Ізраїлем до кінця року

Клімкін сподівається узгодити текст договору про ЗВТ з Ізраїлем до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що до кінця поточного року буде завершено узгодження тексту угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем до кінця поточного року, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр МЗС України. 

Повідомляється, що глава українського МЗС зустрівся зі співголовою Спільної міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зєевом Елькіним

Під час зустрічі було наголошено, що одним з пріорітетних питань в області торгово-економічного співробітництва між державами є завершення переговорного процесу щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

“Сподіваюся на активізацію переговорного процесу та завершення узгодження тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем до кінця поточного року”, — зазначив Павло Клімкін.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 31 жовтня в Оттаві зустрівся з канадським колегою Джастіном Трюдо задля поглиблення відносин між Канадою та Україною, в тому числі за допомогою торгових і ділових можливостей, створених в рамках угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

Українські Національні Новини

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