Климкин прокомментировал определения города-организатора ЭКСПО-2025

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96081 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105627 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141029 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138270 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126828 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117974 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Климкин прокомментировал определения города-организатора ЭКСПО-2025

Климкин прокомментировал определения города-организатора ЭКСПО-2025

Киев  •  УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты тендера на право проведения ЭКСПО-2025. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы дипломатического ведомства страны.

На проведение Всемирной выставки в 2025 году претендовали столица Азербайджана — Баку, российский Екатеринбург и японская Осака. Российская делегация во время презентации собственной заявки продемонстрировала изображение карты РФ вместе с оккупированным Крымом.

“Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина Expo-2025. Ну, с такой картой понятно, почему не прошло ... и дальше не пройдет. Поздравляем японских друзей и город Осака с победой”, — сообщил глава МИД на своей странице в социальной сети.

В результате победу одержала японская заявка, победившая во втором туре с результатом 92 против 61 (в Екатеринбурга — ред.).

“Проведение выставки ЭКСПО — это отличная возможность передать всему миру очарование Японии. Мы уверены, что это событие приведет к росту числа туристов, будут посещать не только выставочные павильоны, но и Японию в целом ”, - говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ по итогам голосования, состоявшегося на Генеральной ассамблее международного бюро выставок в Париже. Кроме того, он пообещал приложить все усилия, чтобы выставка ЭКСПО-2025 преподнесла массу сюрпризов посетителям.

Стоит отметить, Осака уже принимала у себя ЭКСПО в 1970 году. Тогда мероприятие проходило через шесть лет после токийской Олимпиады на фоне бурного экономического развития страны и появления скоростных автомагистралей, суперэкспрессов “Синкансэн” и других технических достижений. Специально для выставки в Осаке построили большой парк, где главным элементом стала 70-метровая скульптура под названием “Башня солнца”, а за время проведения экспозиции ее посетили 64 млн человек.

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