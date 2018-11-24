Климкин прокомментировал определения города-организатора ЭКСПО-2025
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты тендера на право проведения ЭКСПО-2025. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы дипломатического ведомства страны.
На проведение Всемирной выставки в 2025 году претендовали столица Азербайджана — Баку, российский Екатеринбург и японская Осака. Российская делегация во время презентации собственной заявки продемонстрировала изображение карты РФ вместе с оккупированным Крымом.
“Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина Expo-2025. Ну, с такой картой понятно, почему не прошло ... и дальше не пройдет. Поздравляем японских друзей и город Осака с победой”, — сообщил глава МИД на своей странице в социальной сети.
В результате победу одержала японская заявка, победившая во втором туре с результатом 92 против 61 (в Екатеринбурга — ред.).
“Проведение выставки ЭКСПО — это отличная возможность передать всему миру очарование Японии. Мы уверены, что это событие приведет к росту числа туристов, будут посещать не только выставочные павильоны, но и Японию в целом ”, - говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ по итогам голосования, состоявшегося на Генеральной ассамблее международного бюро выставок в Париже. Кроме того, он пообещал приложить все усилия, чтобы выставка ЭКСПО-2025 преподнесла массу сюрпризов посетителям.
Стоит отметить, Осака уже принимала у себя ЭКСПО в 1970 году. Тогда мероприятие проходило через шесть лет после токийской Олимпиады на фоне бурного экономического развития страны и появления скоростных автомагистралей, суперэкспрессов “Синкансэн” и других технических достижений. Специально для выставки в Осаке построили большой парк, где главным элементом стала 70-метровая скульптура под названием “Башня солнца”, а за время проведения экспозиции ее посетили 64 млн человек.