Клімкін прокоментував визначення міста-організатора ЕКСПО-2025

На проведення Всесвітньої виставки у 2025 році претендували столиця Азербайджану — Баку, російський Єкатеринбург та японська Осака. Російська делегація під час презентації власної заявки продемонструвала зображення карти РФ разом з окупованим Кримом.

“Росія сьогодні намагалася пропихнути Єкатеринбург як господаря Expo-2025. Ну, з такою картою зрозуміло, чому не пройшло... і далі не пройде. Вітаємо японських друзів та місто Осака з перемогою”, — повідомив очільник МЗС на своїй сторінці у соціальній мережі.

В результаті перемогу отримала японська заявка, яка перемогла у другому турі з результатом 92 проти 61 (у Єкатеринбурга — ред.).

“Проведення виставки ЕКСПО — це відмінна можливість передати всьому світу чарівність Японії. Ми впевнені, що ця подія приведе до зростання числа туристів, які будуть відвідувати не тільки виставкові павільйони, а й Японію в цілому”, — йдеться в поширеній в суботу заяві прем’єр міністра Японії Сіндзо Абе за підсумками голосування, що відбулося на Генеральній асамблеї Міжнародного бюро виставок в Парижі. Крім того, він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виставка ЕКСПО-2025 піднесла масу сюрпризів відвідувачам.

Варто відзначити, Осака вже приймала у себе ЕКСПО в 1970 році. Тоді захід проходив через шість років після токійської Олімпіади на тлі бурхливого економічного розвитку країни і появи швидкісних автомагістралей, суперекспресів “Сінкансен” та інших технічних досягнень. Спеціально для виставки в Осаці побудували великий парк, де головним елементом стала 70-метрова скульптура під назвою “Вежа сонця”, а за час проведення експозиції її відвідали 64 млн людей.