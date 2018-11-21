Климкин прокомментировал "родословную" Прокопчука-младшего

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Важны личная позиция и патриотизм, которые демонстрирует Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, а не его родственные связи. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук", - написал Климкин.

Он отметил, что никогда не понимал "упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности". По его мнению, значение имеет только личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм.

"Игорь именно такой, вы это поймете. К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальным родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - подчеркнул он.

Напомним, Игорь Прокопчук является младшим родным братом бывшего кандидата на пост главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука и уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Как сообщал УНН, 21 ноября с преимуществом в 62,3% голосов на должность главы Интерпола был избран 57-летний гражданина Республики Корея - Ким Чон Ян. Кандидат от Российской Федерации Александр Прокопчук не прошел.

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