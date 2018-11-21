Клімкін прокоментував "родовід" Прокопчука-молодшого

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Важливими є особиста позиція та патріотизм, які демонструє Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, а не його родинні зв’язки. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.