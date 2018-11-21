Клімкін прокоментував "родовід" Прокопчука-молодшого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Важливими є особиста позиція та патріотизм, які демонструє Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, а не його родинні зв’язки. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Класно, що у нас в дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук”, — написав Клімкін.
Він зазначив, що ніколи не розумів “закидів на предмет того, що родинні зв’язки є якимось чином мірилом порядності”. На його думку, значення має лише особиста позиція та внесок, відданість Україні та патріотизм.
“Ігор саме такий, ви це зрозумієте. На жаль, навколо занадто багато байдужих та корупціонерів з ідеальним родоводом. Нічого, обов’язково прорвемося”, — підкреслив він.
Нагадаємо, Ігор Прокопчук є молодшим рідним братом колишнього кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука і вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.
Як повідомляв УНН, 21 листопада з перевагою у 62,3% голосів на посаду глави Інтерполу було обрано 57-річного громадянина Республіки Корея — Кім Чон Яна. Кандидат від Російської Федерації Олександр Прокопчук не пройшов.