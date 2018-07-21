Климкин о референдуме на Донбассе: это "репетиция" Кремля для развала Украины

"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Относительно политических и юридических аспектов всем и так все понятно. Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет проталкивать, чтобы развалить нашу страну", - заявил П.Климкин, добавив, что России сделать это не удастся.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

Напомним, Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятной предложения Президента России Владимира Путина Президенту США Дональду Трампу о проведении референдума в Донбассе.

В Белом доме заявили, что не поддерживают инициативу Путина о референдуме на Донбассе.