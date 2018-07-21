Климкин о референдуме на Донбассе: это "репетиция" Кремля для развала Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российское предложение провести референдум на Донбассе является репетицией для развала Украины, которую проталкивает Кремль. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Относительно политических и юридических аспектов всем и так все понятно. Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет проталкивать, чтобы развалить нашу страну", - заявил П.Климкин, добавив, что России сделать это не удастся.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.
Напомним, Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятной предложения Президента России Владимира Путина Президенту США Дональду Трампу о проведении референдума в Донбассе.
В Белом доме заявили, что не поддерживают инициативу Путина о референдуме на Донбассе.