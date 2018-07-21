Клімкін про референдум на Донбасі: це "репетиція" Кремля для розвалу України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російська пропозиція провести референдум на Донбасі є репетицією для розвалу України, яку проштовхує Кремль. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ніхто, буквально ніхто не вірить у будь-яку можливість вільного і чесного волевиявлення на Донбасі в умовах російської окупації. Щодо політичних та юридичних аспектів всім і так все зрозуміло. Але одну річ варто чітко усвідомити: Росію Донбас зовсім не цікавить, і наші, українські громадяни на Донбасі, звичайно, теж. Згадайте російські пасажі про федералізацію України, і ви одразу зрозумієте, що це не про Донбас. Це свого роду «репетиція», яку Кремлівський режим штовхатиме, щоб розвалити нашу країну", - заявив П.Клімкін, додавши, що Росії зробити це не вдасться.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.
Нагадаємо, Україна звернулася до США з проханням надати офіційне роз'яснення ймовірної пропозиції Президента Росії Володимира Путіна Президенту США Дональду Трампу про проведення референдуму на Донбасі.
У Білому домі заявили, що не підтримують ініціативу Путіна про референдум на Донбасі.