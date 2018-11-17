Климкин обсудил в США ползучую оккупацию Азовского моря Россией

"Это - российское стремление поднять ставки. Так сказать, попытка ползучей оккупации Азовского моря, попытка создать новый очаг напряжения, и это попытка перед выборами и после выборов комбинировать милитарные и немилитарные методы, чтобы раскачивать Украины", - сказал Климкин, комментируя ситуацию относительно действий России в Азовском море.

Эта тема, по его словам, "поднималась во время его встречи с госсекретарем Майком Помпео, во время встречи с его помощником по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и во время заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США".

"Мы говорим с НАТО, и с нашими партнерами по сотрудничеству в сфере построения инфраструктуры вдоль Азовского побережья. И главное, что нас будут поддерживать, конечно, на международных площадках. Мы очень четко разделяем позицию, что Азовское море - это никакое не внутреннее море. Это нормальное, территориальное полузамкнутое море. И так же керченские проливы должны полностью подпадать под международное право. То, что делает Россия, - и сегодня это прозвучало на Комиссии - это однозначно нарушение международного права, и по Керченскому проливу, и по Керченському морю", - заявил он.

Ранее член комитета по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич озвучил угрозу, что может закрыть Азовское море "за минуты". Россия продолжает увеличивать свой военный контингент в Азовском море.

Напомним, главы МИД стран ЕС впервые обсудят милитаризацию Азовского моря.