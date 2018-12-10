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Климкин назвал Суркова организатором "выборов" в ОРДЛО

Киев • УНН

 • 5245 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Тот кто, организовывал выборы в ОРДЛО - помощник президента РФ Владислав Сурков - и так давно в санкциях. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Климкин назвал Суркова организатором "выборов" в ОРДЛО

"Что касается этих санкций за нелегитимные "выборы" на Донбассе, ЕС говорит, что он установил, кто был непосредственно причастен к их реализации. Конечно, тот, кто их организовывал - Сурков - он и так давно в санкциях, это прекрасно понятно. Для того, чтобы добавить других россиян, надо доказать, что они непосредственно участвовали в избирательных манипуляциях на Донбассе", - отметил министр.

По его словам, этот процесс требует времени и четких доказательств.

Напомним, в официальном журнале ЕС сегодня официально опубликовали согласованное министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза решение о включении девяти человек в список санкций в связи с участием в организации и проведении выборов в ОРДЛО.

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