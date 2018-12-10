Клімкін назвав Суркова організатором “виборів” в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Той хто, організовував вибори в ОРДЛО — помічник президента РФ Владислав Сурков — і так давно в санкціях. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Що стосується цих санкцій за нелегітимні "вибори" на Донбасі, ЄС каже, що він встановив, хто був безпосередньо причетний до їх реалізації. Звичайно, той, хто їх організовував — Сурков — він і так давно в санкціях, це прекрасно зрозуміло. Для того, щоб додати інших росіян, треба довести, що вони безпосередньо брали участь в виборчих маніпуляціях на Донбасі”, — зазначив міністр.
За його словами, цей процес потребує часу і чітких доказів.
Нагадаємо, в офіційному журналі ЄС сьогодні офіційно опублікували узгоджене міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу рішення про включення дев’яти осіб до списку санкцій у зв’язку з участю в організації і проведенні виборів в ОРДЛО.