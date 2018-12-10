Климкин: логика действий России - дестабилизировать украинский Юг
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Одним из ключевых вопросов сегодняшнего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел была поддержка украинского Донбасса и украинского Юга. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Одним из ключевых вопросов для меня была и поддержка Донбасса, и украинского Юга, поскольку все прекрасно понимают, что логика действий России - дестабилизировать украинский Юг. Сначала сделать так, чтобы экономическая активность на украинском Донбассе была уменьшена, сделать ее неэффективной, затем вызвать дестабилизацию, а затем сыграть свой сценарий", - рассказал министр.
По его словам, это понимают абсолютно все министры, которые принимали участие в заседании Совета ЕС.
"В ближайшие дни мы будем говорить о том, какие проекты (на Донбассе - ред.) можно запустить очень быстро", - добавил он.
Напомним, в официальном журнале ЕС сегодня официально опубликовали согласованное министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза решение о включении девяти человек в список санкций в связи с участием в организации и проведении выборов в ОРДЛО.