Клімкін: логіка дій Росії - дестабілізувати український Південь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Одним з ключових питань сьогоднішнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ була підтримка українського Донбасу і українського Півдня. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Одним з ключових питань для мене була і підтримка Донбасу, і українського Півдня, оскільки всі прекрасно розуміють, що логіка дій Росії – дестабілізувати український Південь. Спочатку зробити так, щоб економічна активність на українському Донбасі була зменшена, зробити її неефективною, потім викликати дестабілізацію, а потім зіграти свій сценарій", - розповів міністр.
За його словами, це розуміють абсолютно всі міністри, які брали участь в засіданні Ради ЄС.
"У найближчі дні ми будемо говорити про те, які проекти (на Донбасі – ред.) можна запустити дуже швидко", - додав він.
Нагадаємо, в офіційному журналі ЄС сьогодні офіційно опублікували узгоджене міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу рішення про включення дев'яти осіб до списку санкцій у зв'язку з участю в організації і проведенні виборів в ОРДЛО.