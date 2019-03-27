Климатологи рассказали, часты ли весенние метели в столице

"Конечно, метели в середине весны наблюдаются не ежегодно, однако, в отдельные годы в апреле зафиксировано по несколько дней с этим атмосферным явлением (например, в 1965 году - три). А среднее количество дней с метелью в апреле составляет 0,3 дня. В марте этот показатель равен 1,5 дня, в то время как максимальное количество дней с метелью в марте - 7 (зафиксировано в 1976 году)", - говорится в сообщении.

При этом указано, что самая ранняя метель в Киеве наблюдалась в конце октября в 1979 году, а самая поздняя - в апреле 1974 года.

"Повторяемость и интенсивность метелей из года в год может существенно варьироваться, однако, с 1990 года (по данным "Климат Киева", 2010), количество дней с этим атмосферным явлением существенно уменьшилось", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в ночь с 26 на 27 марта выпал снег.