Кліматологи розповіли, чи часті весняні хуртовини у столиці

"Звісно, що хуртовини в середині весни спостерігаються не щороку, проте, в окремі роки у квітні зафіксовано по кілька днів з цим атмосферним явищем (наприклад, в 1965 році – три). А середня кількість днів з хуртовиною у квітні становить 0,3 дня. В березні цей показник дорівнює 1,5 дня, в той час як максимальна кількість днів з хуртовиною в березні – 7 (зафіксована в 1976 році)", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що найраніша хуртовина в Києві спостерігалася наприкінці жовтня у 1979 році, а найпізніша – у квітні 1974 року.

"Повторюваність та інтенсивність хуртовин з року в рік може суттєво варіюватися, проте, з 1990 року (за даними "Клімат Києва", 2010), кількість днів з цим атмосферним явищем суттєво зменшилася", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві у ніч з 26 на 27 березня випав сніг.