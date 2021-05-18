Кличко испугался обысков у соседей-контрабандистов: думал, что идут к нему, - журналист
Киев • УНН
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"Друзья, недавние события очень ярко показали, что Виталий Кличко боится не только коррупционных расследований в КГГА, но даже обысков у соседей-контрабандистов. Ведь он подумал, что идут к нему. Мэр то пытается переложить ответственность на силовиков, то пытается извратить расследования в свою пользу и назвать их какими-то мифическими "политическими преследованиями". Интересно - теперь он будет протестовать каждый раз, когда правоохранители будут делать свою работу?", - написал журналист.
Детали
Он убежден, что такая негативная реакция - не продуманная акция кандидата в президенты по борьбе с негативом, а хоть какая-то попытка отбиться от обвинений.
"Обвинений, которые он, судя по всему, услышит не только в СМИ, но и в суде. Ведь наш знаменитый мэр вынужден рассказывать о политических преследованиях, так как очень многие из нынешних дел приведут лично к нему. Короче говоря, Виталий Владимирович просто боится присесть", - констатировал блогер.
По его мнению, списывание коррупционных расследований на политическое преследование для Виталия Кличко - единственная возможность "выйти сухим из воды" и не оказаться в местах "не столь отдаленных".
"Только вот Кличко стоит понять, что для того, чтобы не бояться правоохранителей и не придумывать смешные отмазки - нужно просто перестать делить и пилить...", - резюмировал Михаил Шнайдер.