Кличко злякався обшуків у сусідів-контрабандистів: думав, що йдуть до нього, - журналіст

Цитата:

"Друзі, недавні події дуже яскраво показали, що Віталій Кличко боїться не тільки корупційних розслідувань в КМДА, а й навіть обшуків у сусідів-контрабандистів. Адже він подумав, що йдуть до нього. Мер то намагається перекласти відповідальність на силовиків, то намагається перекрутити розслідування на свою користь і назвати їх якимись міфічними "Політичними Переслідуваннями". Цікаво – тепер він буде протестувати щоразу, коли правоохоронці будуть робити свою роботу?", – написав журналіст.

Деталі

Він переконаний, що така негативна реакція – не продумана акція кандидата в президенти по боротьбі з негативом, а хоч якась спроба відбитися від звинувачень.

"Звинувачень, які він, судячи з усього, почує не тільки в ЗМІ, але і в суді. Адже наш знаменитий мер змушений розповідати про політичні переслідування, тому що дуже багато з нинішніх справ приведуть особисто до нього. Коротше кажучи, Віталій Володимирович просто боїться присісти", – констатував блогер.

На його думку, списування корупційних розслідувань на політичне переслідування для Віталія Кличка – єдина можливість "вийти сухим з ​​води" і не виявитися в місцях" не таких віддалених".

"Тільки ось Кличко варто зрозуміти, що для того, щоб не боятися правоохоронців і не придумувати смішні відмазки – потрібно просто перестати ділити і пиляти..", – резюмував Михайло Шнайдер.