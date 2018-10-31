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7 марта, 19:45 • 155555 просмотра

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Кличко: благодаря электронному записи мы сократили очередь в детские сады в 3,5 раза

Кличко: благодаря электронному записи мы сократили очередь в детские сады в 3,5 раза

Киев  •  УНН

 • 5567 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Полмиллиона киевлян уже воспользовались возможностью записаться на прием к врачу онлайн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления на третьем Kyiv Smart City Forum 2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы.

"Ежедневно в столице реализуют 4500 записей к врачу. На сегодня около полумиллиона киевлян воспользовались этим сервисом ", - рассказал Кличко.

Среди других сервисов smart city Кличко также назвал запись в электронную очередь в детские сады столицы.

"Сегодня киевляне, чтобы устроить ребенка в садик, не должны куда-то ходить, писать какие-то заявления, тратить время. Записаться в сад можно только через электронную систему. За время ее работы с марта 2017 уже 68 500 детей оформили в киевских детских садов. Очередь в сады за последние 4 года мы сократили в 3,5 раза ", - сказал мэр.

Также Кличко вспомнил и о системе онлайн-петиций, которая стала еще одним инструментом взаимодействия общества и власти города.

"600000 жителей столицы уже воспользовались этим сервисом. Было зарегистрировано почти 5000 петиций. А первой петицией, которую реализовали в городе, стало введение ночных маршрутов общественного транспорта ", - сказал Виталий Кличко.

Kyiv Smart City Forum происходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, мэры и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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