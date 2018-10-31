Кличко: завдяки електронному запису ми скоротили чергу до дитячих садків у 3,5 рази

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Півмільйона киян вже скористалися можливістю записатися на прийом до лікаря онлайн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час свого виступу на третьому Kyiv Smart City Forum 2018, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.