Кличко: введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы.
"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача - обеспечить жизнедеятельность Киева, а также - предоставить ту помощь, которая потребуется от нас, - заявил Кличко. - Город продолжает привычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме ", - отметил Кличко.
Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.
"И наш успех, прежде всего экономический - это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране", - подчеркнул Виталий Кличко.