Кличко: введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность столицы

"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача - обеспечить жизнедеятельность Киева, а также - предоставить ту помощь, которая потребуется от нас, - заявил Кличко. - Город продолжает привычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме ", - отметил Кличко.

Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.

"И наш успех, прежде всего экономический - это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране", - подчеркнул Виталий Кличко.