Кличко: введення воєнного стану не вплине на життєдіяльність столиці

“Ми розуміємо всю серйозність ситуації в державі. В столиці, як і в інших регіонах, створена рада оборони міста. Наше головне завдання — забезпечити життєдіяльність Києва, а також — надати ту допомогу, яка буде потрібна від нас, — заявив Кличко. — Місто продовжує звичне життя. Але ми розуміємо, що може бути багато провокацій, можуть відбутися різні події. Ми прораховуємо різні сценарії. Поліція в столиці сьогодні працює у посиленому режимі”, — зазначив Кличко.

Мер також відзначив, щоб пройти такі складні часи, українці повинні згуртуватися, зосередитися на головних завданнях і працювати.

“І наш успіх, передусім економічний, — це найкраща відповідь тим, хто бажає дестабілізації в країні”, — підкреслив Віталій Кличко.