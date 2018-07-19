Сегодня Хозяйственный суд отказал в ходатайстве заменить ПАО "Киевэнерго" на КП "Киевтеплоэнерго" как правопреемника части долговых обязательств по соглашению на поставку природного газа между "Нафтогазом" и "Киевэнерго". Таким образом, суд вынес решение, по которому ни "Киевтеплоэнерго", ни община города Киева не должен отвечать за долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, суд определил необходимым обратиться в Верховный суд Украины для обработки представление в Конституционный суд Украины для решения вопроса конституционности части 3 ст.22 Закона Украины "О теплоснабжении", на чем настаивает "Нафтогаз".

Напомним, 15 июня КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд. Киева с иском к ОАО "НАК" Нафтогаз Украины "о признании заключенным договорам о поставках природного газа. Со своей стороны НАК подал встречный иск.

"Требования НАК" Нафтогаз "противоречат как Конституции Украины, так и нормам международного права. Требования НАК являются несправедливыми по отношению общины Киева, ведь средствами жителей города Киева заставляют погасить долги, в том числе штрафы и пени, начисленные другой структуре и не имеют источника погашения. Городские власти против такого способа решения долговых вопросов, ведь, прежде всего, отстаивает интересы киевлян ", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, город подал иск в суд на НАК "Нафтогаз" с требованием признать заключенным договор на поставку природного газа и вернуть киевлянам стабильные поставки услуг.

"Наше требование неизменна: вернуть газ на объекты теплогенерации, возобновить поставки горячей воды людям. Кроме того, речь идет о безопасности и стабильное теплоснабжение многомиллионного города. Ведь с 1 августа мы возвращаем в управление ТЭЦ №5 и ТЭЦ №6, которые производят не только тепло, но и электричество, и отсутствие газа может привести вынуждены отключения электроснабжения ", - пояснил заместитель председателя КГГА.