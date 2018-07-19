Кличко виграв у "Нафтогаза" перший суд стосовно боргів за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Господарський суд Києва відмовив визнати “Київтеплоенерго” як правонаступника боргових зобов’язань ПАТ “Київенерго”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Сьогодні Господарський суд відмовив у клопотанні замінити ПАТ “Київенерго” на КП “Київтеплоенерго” як правонаступника частини боргових зобов’язань за угодою на постачання природного газу між “Нафтогазом” та “Київенерго”. Таким чином, суд виніс ухвалу, за якою ані “Київтеплоенерго”, ані громада міста Києва не має відповідати за борги ПАТ “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз України”.
Крім того, суд визначив за необхідне звернутися до Верховного суду України для опрацювання подання до Конституційного суду України для вирішення питання конституційності частини 3 ст.22 Закону України “Про теплопостачання”, на чому наполягає “Нафтогаз”.
Нагадаємо, 15 червня КП “Київтеплоенерго” звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ “НАК “Нафтогаз України” про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. Зі свого боку НАК подав зустрічний позов.
“Вимоги НАК „Нафтогаз“ суперечать як Конституції України, так і нормам міжнародного права. Вимоги НАК є несправедливими стосовно громади Києва, адже коштами мешканців міста Києва змушують погасити борги, зокрема штрафи та пені, що нараховані іншій структурі і що не мають джерела погашення. Міська влада проти такого способу вирішення боргових питань, адже, насамперед, відстоює інтереси киян”, — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, місто подало позов до суду на НАК “Нафтогаз” з вимогою визнати укладеною угоду на постачання природного газу і повернути киянам стабільне постачання послуг.
“Наша вимога незмінна: повернути газ на об’єкти теплогенерації, відновити постачання гарячої води людям. Крім того, мова йде про безпеку та стабільне теплопостачання багатомільйонного міста. Адже з 1 серпня ми повертаємо в управління ТЕЦ №5 та ТЕЦ №6, які виробляють не лише тепло, а й електрику, і відсутність газу може спричинити вимушені відключення електропостачання”, — пояснив заступник голови КМДА.