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Кличко издал книгу своих "самых мемных" фраз

Кличко издал книгу своих "самых мемных" фраз

Киев  •  УНН

 • 38764 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко в четверг представил самоироничную книгу собственных иллюстрированных цитат под названием "Кто не слышал, тот увидит!" - в нее вошли самые известные цитаты городского головы, которые стали "мемами" в соцсетях, передает УНН.

"Я все же выдал самоироничную книгу со своими самыми известными цитатами. Она яркая, веселая и позитивная. Скажу откровенно, я - человек, который умеет посмеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну, на самом деле смешные шутки. Я не о 95-м квартале", - сказал Кличко.

По информации пресс-службы КГГА, книгу Кличко издали в современном и удобном формате. В нее вошли 14 иллюстрированных самых известных цитат Виталия Кличко.

"Это сейчас небольшой лимитированный тираж. В основном для подарков. А часть книг будет продаваться. Деньги от продажи книги пойдут в фонд "Будущий Киев". Поэтому, я буду рад, если эта небольшая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям. Нам всем сейчас не хватает положительных эмоций. Поэтому - улыбайтесь! Жизнь того стоит!" - отметил Кличко.

Напомним, 6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева. По результатам действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования, набрав 50,52% голосов избирателей.

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