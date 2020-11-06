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Офіційно: Кличко переміг на виборах мера Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Києва. За результатами чинний мер Віталій Кличко став переможцем голосування, набравши 50,52% голосів виборців. Про це під час брифінгу заявила голова Київської ТВК Валентина Королькова, передає кореспондент УНН.

“Кількість голосів віддана за Кличка Віталія Володимировича 365 161, що складає 50,52%", - розповіла голова ТВК.

За її словами, всі протоколи враховані й члени комісії після слів голови ТВК підписали документи.

Нагадаємо, що за результатами обробки 56% виборчих дільниць у Києві лідирував чинний мер Віталій Кличко.

Додамо, що Кличко обіймає посаду мера Києва з 5 червня 2014 року.

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