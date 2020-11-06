Офіційно: Кличко переміг на виборах мера Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Києва. За результатами чинний мер Віталій Кличко став переможцем голосування, набравши 50,52% голосів виборців. Про це під час брифінгу заявила голова Київської ТВК Валентина Королькова, передає кореспондент УНН.
“Кількість голосів віддана за Кличка Віталія Володимировича 365 161, що складає 50,52%", - розповіла голова ТВК.
За її словами, всі протоколи враховані й члени комісії після слів голови ТВК підписали документи.
Нагадаємо, що за результатами обробки 56% виборчих дільниць у Києві лідирував чинний мер Віталій Кличко.
Додамо, що Кличко обіймає посаду мера Києва з 5 червня 2014 року.