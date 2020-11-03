Вибори-2020: вже оброблено 56% виборчих дільниць у Києві

"Станом на сьогодні Київська міська комісія прийняла та врахувала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву. Всього територіальних виборчих округів у нас 13, і вже по семи ми маємо результати про вибори Київського міського голови… Попередньо хочемо зазначити, що з мерських перегонів лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони та територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії", - розповів Нілов.

За його словами, з районних територіальних комісій документи надійшли від 70 територіальних виборчих комісій та прийняті й враховані від Голосіївської районної виборчої комісії, Дарницької комісії, Дніпровської комісії, Печерської комісії, Подільської комісії та Солом'янської територіальної виборчої комісії.

"Якщо казати по цифрах то ми на сьогодні обробили вже 56% , якщо враховувати виборчі дільниці, тобто врахований результат по 56% виборчих дільниць в Києві", - сказав Нілов.

Нагадаємо, станом на 12:00 2 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах та визнано обраними 2 402 депутата у цих радах, а також 133 сільських, селищних, міських голів.