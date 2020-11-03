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Вибори-2020: вже оброблено 56% виборчих дільниць у Києві

Вибори-2020: вже оброблено 56% виборчих дільниць у Києві

Київ • УНН

 • 13248 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Київська міська територіальна виборча комісія на сьогодні обробила 56% виборчих дільниць в Києві. За попередніми результатами лідирує чинний мер Віталій Кличко. Про це заявив заступника голови Київської ТВК Микола Нілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні Київська міська комісія прийняла та врахувала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву. Всього територіальних виборчих округів у нас 13, і вже по семи ми маємо результати про вибори Київського міського голови… Попередньо хочемо зазначити, що з мерських перегонів лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони та територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії", - розповів Нілов.

За його словами, з районних територіальних комісій документи надійшли від 70 територіальних виборчих комісій та прийняті й враховані від Голосіївської районної виборчої комісії, Дарницької комісії, Дніпровської комісії, Печерської комісії, Подільської комісії та Солом'янської територіальної виборчої комісії.

"Якщо казати по цифрах то ми на сьогодні обробили вже 56% , якщо враховувати виборчі дільниці, тобто врахований результат по 56% виборчих дільниць в Києві", - сказав Нілов.

Нагадаємо, станом на 12:00 2 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах та визнано обраними 2 402 депутата у цих радах, а також 133 сільських, селищних, міських голів.

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