ЦВК: уже визнано обраними депутатів 108 місцевих рад та 133 місцевих голів

“За інформацією, яка надійшла до Секретаріату ЦВК від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 2 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах. До однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських — 393 депутатів, до 26 селищних — 549 депутатів та до 66 сільських — 1438 депутатів. Окрім того, визнано обраними 133 голів (27 — міських, 30 — селищних, 76 — сільських) також у 23 областях”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомили у ЦВК, на всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передачі їх разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

“Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів, що становить майже 71,7% від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 914 протоколів (майже 67%)”, — зазначається в повідомленні.

Нагадуємо, результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Як повідомила координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, другий тур виборів у деяких громадах може відбутися на початку грудня.