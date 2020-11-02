ЦИК: уже признаны избранными депутаты 108 местных советов и 133 председателей

"По информации, поступившей в Секретариат ЦИК от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном веб-сайте ЦИК, по состоянию на 12:00 2 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 108 местных советов в 23 регионах. В одном районном совете избрано 22 депутатов, в 15 городских - 393 депутатов, в 26 поселковых - 549 депутатов и в 66 сельских - 1 438 депутатов. Кроме того, признаны избранными 133 председателей (27 - городских, 30 - поселковых, 76 - сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦИК, на всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей, составление соответствующих протоколов УИК и передача их вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК. В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

"Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областным ТИК передано 914 протоколов (почти 67%)", - отмечается в сообщении.

Напоминаем, результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Как сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, второй тур выборов в некоторых общинах может произойти в начале декабря.