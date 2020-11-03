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Выборы-2020: уже обработано 56% избирательных участков в Киеве

Выборы-2020: уже обработано 56% избирательных участков в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня обработала 56% избирательных участков в Киеве. По предварительным результатам лидирует действующий мэр Виталий Кличко. Об этом заявил заместитель главы Киевской ТИК Николай Нилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня Киевская городская комиссия приняла и учла сведения из 7 территориальных избирательных округов по городу Киеву. Всего территориальных избирательных округов у нас 13, и уже по семи мы имеем результаты о выборах Киевского городского головы... Предварительно хотим отметить, что в мэрской гонке лидирует действующий мэр, но окончательные результаты будут тогда, когда сдадут все районы и территориальные избирательные округа будут обработаны членами Киевской городской избирательной комиссии", - рассказал Нилов.

По его словам, из районных территориальных комиссий документы поступили от 70 территориальных избирательных комиссий и приняты и учтены от Голосеевской районной избирательной комиссии, Дарницкой комиссии, Днепровской комиссии, Печерской комиссии, Подольской комиссии и Соломенской территориальной избирательной комиссии.

"Если говорить по цифрам, то мы сегодня обработали уже 56%, если учитывать избирательные участки, то есть учтенный результат по 56% избирательным участкам в Киеве", - сказал Нилов.

Напомним, по состоянию на 12:00 2 ноября установлены результаты местных выборе по выборам депутатов 108 местных советов в 23 регионах и признаны избранными 2 402 депутата в этих советах, а также 133 сельских, поселковых, городских голов.

Украинские Национальные Новости

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