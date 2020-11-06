Официально: Кличко победил на выборах мэра Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева. По результатам действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования, набрав 50,52% голосов избирателей. Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.
"Количество голосов отдано за Кличко Виталия Владимировича 365 161, что составляет 50,52%", - рассказала глава ТИК.
По ее словам, все протоколы учтены и члены комиссии после слов главы ТИК подписали документы.
Напомним, что по результатам обработки 56% избирательных участков в Киеве лидировал действующий мэр Виталий Кличко.
Добавим, что Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 рода.