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13:25 • 61509 просмотра

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Официально: Кличко победил на выборах мэра Киева

Официально: Кличко победил на выборах мэра Киева

Киев  •  УНН

 • 18123 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева. По результатам действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования, набрав 50,52% голосов избирателей. Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.

"Количество голосов отдано за Кличко Виталия Владимировича 365 161, что составляет 50,52%", - рассказала глава ТИК.

По ее словам, все протоколы учтены и члены комиссии после слов главы ТИК подписали документы.

Напомним, что по результатам обработки 56% избирательных участков в Киеве лидировал действующий мэр Виталий Кличко.

Добавим, что Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 рода.

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