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Кличко видав книжку власних "наймемніших" фраз

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко у четвер презентував самоіронічну книжку власних ілюстрованих цитат під назвою “Хто не чув, той побачить!” — до неї увійшли найвідоміші цитати міського голови, які стали "мемами" в соцмережах, передає УНН.

“Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна. Скажу відверто, я — людина, яка вміє посміятися над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, насправді смішні жарти. Я не про 95-й квартал”, — сказав Кличко.

За інформацією пресслужби КМДА, книжку Кличка видали в сучасному і зручному форматі. До неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

“Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ“. Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож — посміхайтеся! Життя того варте!” — зазначив Кличко.

Нагадаємо, 6 листопада Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Києва. За результатами чинний мер Віталій Кличко став переможцем голосування, набравши 50,52% голосів виборців.

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