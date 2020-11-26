Кличко видав книжку власних "наймемніших" фраз

“Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна. Скажу відверто, я — людина, яка вміє посміятися над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, насправді смішні жарти. Я не про 95-й квартал”, — сказав Кличко.

За інформацією пресслужби КМДА, книжку Кличка видали в сучасному і зручному форматі. До неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

“Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ“. Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож — посміхайтеся! Життя того варте!” — зазначив Кличко.

Нагадаємо, 6 листопада Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Києва. За результатами чинний мер Віталій Кличко став переможцем голосування, набравши 50,52% голосів виборців.