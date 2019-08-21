Кличко рассказал, когда повысят зарплату педагогам дошкольных и внешкольных учреждений

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Ведь именно дети наше будущее, - отметил мэр. - Мы также очень много вкладываем в приобретение нового оборудования для школ и детских садов города. Строим новые учебные заведения. За последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня ", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в течение нескольких лет в столице завершили реконструкцию и строительство 50 процентов долгостроев, которые стояли заброшенными более 20 лет. Сфера образования, подчеркнул мэр, является для столицы приоритетной. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18000000000 гривен.

"Несмотря на наши достижения, мы еще имеем много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, работают более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонта. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получила 2500000000 грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизации зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование. А также -облаштовують учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью ", - отметил Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учебных заведений была разработана «Карта потребностей". Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они в первую очередь необходимы.

"Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать, развивать все учебные заведения столицы. Ибо условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города ", - подчеркнул мэр Киева.