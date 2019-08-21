Кличко рассказал, когда повысят зарплату педагогам дошкольных и внешкольных учреждений

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45737 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119562 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121382 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125436 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150971 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140831 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201662 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 112912 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 105222 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 98660 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 101256 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 109779 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 129847 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 142683 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 201662 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 182428 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 207466 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 117881 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 129702 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 131747 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136117 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132012 просмотра
Актуальное
Кличко рассказал, когда повысят зарплату педагогам дошкольных и внешкольных учреждений

Кличко рассказал, когда повысят зарплату педагогам дошкольных и внешкольных учреждений

Киев  •  УНН

 • 8030 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений столицы будет повышена с 1 сентября. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева. Также столичные власти приняли решение о повышении с 1 сентября зарплаты педагогическим работникам детско - юношеских спортивных школ, хотя такое повышение запланировано правительством с 1 января следующего года, сообщает УНН.

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Ведь именно дети наше будущее, - отметил мэр. - Мы также очень много вкладываем в приобретение нового оборудования для школ и детских садов города. Строим новые учебные заведения. За последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня ", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в течение нескольких лет в столице завершили реконструкцию и строительство 50 процентов долгостроев, которые стояли заброшенными более 20 лет. Сфера образования, подчеркнул мэр, является для столицы приоритетной. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18000000000 гривен.

"Несмотря на наши достижения, мы еще имеем много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, работают более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонта. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получила 2500000000 грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизации зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование. А также -облаштовують учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью ", - отметил Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учебных заведений была разработана «Карта потребностей". Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они в первую очередь необходимы.

"Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать, развивать все учебные заведения столицы. Ибо условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города ", - подчеркнул мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы