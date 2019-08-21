Кличко розповів, коли підвищать зарплату педагогам дошкільних та позашкільних закладів

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти столиці буде підвищена з 1 вересня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на Серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва. Також столична влада ухвалила рішення про підвищення з 1 вересня зарплати педагогічним працівникам дитячо - юнацьких спортивних шкіл, хоча таке підвищення заплановане урядом з 1 січня наступного року, повідомляє УНН.