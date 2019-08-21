Кличко розповів, коли підвищать зарплату педагогам дошкільних та позашкільних закладів

ukru
04:30 • 32067 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 112034 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 149764 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139055 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 207540 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155123 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184129 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 171825 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130630 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173555 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 61112 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 46367 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 56637 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 39427 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 27923 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137273 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 207534 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184125 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 171820 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 112031 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102124 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73183 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125594 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116260 перегляди
Актуальне
Кличко розповів, коли підвищать зарплату педагогам дошкільних та позашкільних закладів

Кличко розповів, коли підвищать зарплату педагогам дошкільних та позашкільних закладів

Київ • УНН

 • 8030 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти столиці буде підвищена з 1 вересня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на Серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва. Також столична влада ухвалила рішення про підвищення з 1 вересня зарплати педагогічним працівникам дитячо - юнацьких спортивних шкіл, хоча таке підвищення заплановане урядом з 1 січня наступного року, повідомляє УНН

“Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей. Бо саме діти наше майбутнє, — зазначив мер. — Ми також дуже багато вкладаємо у придбання нового обладнання для шкіл і дитячих садочків міста. Будуємо нові навчальні заклади. За останніх 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня”, — підкреслив Кличко.

Він зазначив, що протягом кількох років у столиці завершили реконструкцію та будівництво 50 відсотків довгобудів, які стояли закинутими понад 20 років. Сфера освіти, підкреслив мер, є для столиці пріоритетною. Цього року на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 мільярдів гривень.

“Незважаючи на наші здобутки, ми ще маємо багато викликів. Більшість освітніх установ столиці, що працюють понад 50 років, за цей час жодного разу не бачили ремонтів. Складно уявити, наприклад, квартиру , в якій живуть без ремонту 50 років! У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 млрд грн. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади, вхідні групи, здійснюють термомодернізацію будівель, реконструкцію спортивних та актових залів, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів, ремонтують харчоблоки та купують нове обладнання. А також -облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю”, — наголосив Кличко.

За його словами, для ефективного розподілу коштів на ремонти закладів освіти була розроблена “Карта потреб”. Вона визначає пріоритетні види робіт в установах та дозволить раціонально і прозоро спрямовувати гроші туди, де вони першочергово необхідні.

“Це дозволить нам не лише оперативно відслідковувати проблемні моменти, а й розвивати, розбудовувати всі заклади освіти столиці. Бо умови для навчання у Києві мають бути однакового рівня в усіх районах міста”, — підкреслив мер Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06