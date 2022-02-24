Кличко не исключил, что в Киеве могут быть террористические группы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Есть вероятность присутствия в Киеве террористических групп. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
Цитата
“В Киеве ситуация контролируемая, есть вероятность террористических групп, которые могут быть (в Киеве — ред.). Сейчас контролируются улицы", - сказал Кличко.
Дополнение
Киев переведен на условия военного положения.
На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затруднен.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Украине ввели военное положение.