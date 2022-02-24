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Кличко не виключив, що у Києві можуть бути терористичні групи

Кличко не виключив, що у Києві можуть бути терористичні групи

Київ • УНН

 • 124184 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Є вірогідність присутності в Києві терористичних груп. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“У Києві ситуація контрольована, є вірогідність терористичних груп, які можуть бути (у Києві — ред.). Зараз контролюються вулиці”, — сказав Кличко.

Доповнення

Київ переведено на умови воєнного стану.

На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
В Україні ввели воєнний стан.

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