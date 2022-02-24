Кличко не виключив, що у Києві можуть бути терористичні групи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Є вірогідність присутності в Києві терористичних груп. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Цитата
“У Києві ситуація контрольована, є вірогідність терористичних груп, які можуть бути (у Києві — ред.). Зараз контролюються вулиці”, — сказав Кличко.
Доповнення
Київ переведено на умови воєнного стану.
На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим.
Контекст
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