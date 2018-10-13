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Кличко: город готов запустить процесс поставки горячей воды в квартиры киевлян

Кличко: город готов запустить процесс поставки горячей воды в квартиры киевлян

Киев  •  УНН

 • 6852 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Подписание мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" и заключение договоров на поставку газа столице позволит возобновить поставки горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы.

По его словам, город готов запустить технологический процесс снабжения горячей водой.

Мэр также прокомментировал процесс переговоров города с НАК "Нафтогаз", который длился в течение нескольких месяцев. По его словам, именно нежелание "Нафтогаза" идти на диалог, заставило треть киевлян оставаться без горячей воды.

"Город взяли в заложники монополисты, которые поставляют газ, - заявил Кличко. - Мы делали все, что от нас зависит. К решению этой проблемы привлекли Кабинет министров. Каждое утро у нас начиналось с переговоров с НАК "Нафтогаз". Мировое соглашение нарушает подписано, и я уверен, что в ближайшие дни горячая вода появится в квартирах киевлян ".

Кличко напомнил, что НАК "Нафтогаз" поставил условия, без выполнения которых эта компания отказывалась подписывать договор с городом. А именно - уплату долгов "Киевэнерго", в частности, штрафов и пени, общая сумма которых достигала 1 млрд 200 млн гривен. Город отказался выполнять эти условия.

"Нам есть куда тратить эти средства - на новые детские сады, школы и дороги. Как менеджер города я не могу просто так взять и подарить более миллиарда гривен. Тем более, что это долги, образованные в результате хозяйственной деятельности частной компании ", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины". Предметом мирового соглашения между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" являются долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени - списаны и не является предметом урегулирования мирового соглашения.

После получения решения суда коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заключает договоры на поставку газа и начнет процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева. А также город начнет отопительный сезон - подавать тепло в дома киевлян.

"Для нас главное, чтобы община контролировала деятельность компаний, от которых зависит жизнедеятельность нашего города. Я убежден, что коммунальная компания "Киевтеплоэнерго" сможет предоставлять более качественные услуги для жителей столицы, чем это было в предыдущие годы ", - заявил Кличко.

Также мэр столицы отметил, что эксперты изучают возможности и обнародуют результаты исследования о возможности постепенного перехода от централизованного теплообеспечения к локальному.

"Это может быть гораздо эффективнее для экономики города. Во всем мире нет такой системы теплоснабжения, как у нас. Там мини-котельные или большие бойлеры на дома. И города не несут расходов на транспортировку теплоносителя и на содержание теплосетей ", - отметил Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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