Кличко: місто готове запустити процес постачання гарячої води у квартири киян

За його словами, місто готове запустити технологічний процес постачання гарячої води.

Мер також прокоментував процес переговорів міста з НАК “Нафтогаз”, який тривав протягом кількох місяців. За його словами, саме небажання “Нафтогазу” йти на діалог, змусило третину киян залишатися без гарячої води.

“Місто взяли в заручники монополісти, які постачають газ, — заявив Кличко. — Ми робили все, що від нас залежить. До вирішення цієї проблеми долучили Кабінет міністрів. Кожен ранок в нас починався з переговорів з НАК „Нафтогаз“. Мирова угода нарешті підписана, і я впевнений, що у найближчі дні гаряча вода з’явиться в квартирах киян”.

Кличко нагадав, що НАК “Нафтогаз” поставив умови, без виконання яких ця компанія відмовлялася підписувати договір з містом. А саме — сплату боргів “Київенерго”, зокрема, штрафів та пені, загальна сума яких сягала 1 млрд 200 млн гривень. Місто відмовилося виконувати ці умови.

“Нам є куди витрачати ці кошти — на нові дитячі садки, школи та дороги. Як менеджер міста я не можу просто так взяти і подарувати більше мільярда гривень. Тим паче, що це борги, утворені в результаті господарської діяльності приватної компанії”, — підкреслив мер столиці.

Кличко зазначив, що господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду між комунальним підприємством “Київтеплоенерго” та НАК “Нафтогаз України”. Предметом мирової угоди між комунальним підприємством “Київтеплоенерго” та НАК “Нафтогаз України” є боргові зобов’язання, що мають джерела для компенсації, наприклад, заборгованість споживачів. Штрафи, пені — списані і не є предметом врегулювання мирової угоди.

Після отримання ухвали суду комунальне підприємство “Київтеплоенерго” укладає договори на постачання газу та розпочне процес відновлення послуги гарячого водопостачання для чотирьох районів Києва. А також місто розпочне опалювальний сезон — подавати тепло в домівки киян.

“Для нас головне, аби громада контролювала діяльність компаній, від яких залежить життєдіяльність нашого міста. Я переконаний, що комунальна компанія „Київтеплоенерго“ зможе надавати більш якісні послуги для мешканців столиці, ніж це було у попередні роки”, — заявив Кличко.

Також мер столиці зазначив, що експерти вивчають можливості та оприлюднять результати дослідження про можливість поступового переходу від централізованого теплозабезпечення до локального.

“Це може бути набагато ефективніше для економіки міста. У всьому світі немає такої системи теплопостачання, як у нас. Там міні-котельні чи великі бойлери на будинки. І міста не несуть витрат на транспортування теплоносія та на утримання тепломереж”, — зазначив Кличко.