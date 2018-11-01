Кличко: киевляне получили возможность быстро зарегистрировать авто в Центре предоставления админуслуг

Функция выдачи первого водительского удостоверения остается МВД. Пока новые услуги можно получить в центральном ЦНАП столицы на Днепровской Набережной, 19-б. Впоследствии проект распространят на все ЦНАП Киева.

"Городская власть работает над улучшением качества предоставления административных услуг, в частности над расширением перечня услуг, можно получить в ЦНАП, - заявил Кличко. - Здесь можно будет обменять старое водительское удостоверение на новое; получить новое водительское удостоверение в связи с потерей или кражей или обменять документ в связи с изменением личных данных владельца. И, как сегодня мы увидели, вся процедура занимает не более 20 минут. Быстро, без лишних проблем получить качественный сервис ", - отметил мэр.

Например, при изменении фамилии заявитель сразу сможет получить ID-карту, перерегистрировать водительские права и транспортное средство. В случае изменения места регистрации - зарегистрировать место проживания, а также перерегистрировать техпаспорт и номерные знаки на авто.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, который тоже принял участие в презентации новых услуг, отметил, что совместный с городскими властями проект их предоставления направлен на минимизацию времени и сил, которые гражданин тратят на получение услуги.

"Мы совместно разработали алгоритм взаимодействия. Администраторы ЦНАП, которые будут принимать заявления на получение услуг сервисных центров МВД, прошли обучение в Региональном сервисном центре МВД м. Киева. Замена водительского удостоверения является одной из самых популярных услуг - за 9 месяцев 2018 только в Киеве ею воспользовались 31028 раз. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с центральным ЦНАП м. Киева уменьшит нагрузку на сервисные центры МВД столицы, а в будущем - и других городов страны ", - отметил Криклий.

Мэр столицы ознакомился с работой системы, начиная с этапа регистрации посетителя и до момента получения документов.

"Наша ключевая задача - сделать так, чтобы в этих центрах не было бюрократии, поборов, чтобы люди часами не сидели в очередях, а получали максимальное количество услуг качественно и быстро, - подчеркнул Кличко. - В Киеве сеть ЦНАП насчитывает сегодня 14 центров. Этот открыли ровно 7 лет назад. Тогда здесь работало всего 10 администраторов и предоставлялся небольшой спектр услуг. Мы изменили философию и подход к работе таких центров. Сегодня здесь работает 99 администраторов, и можно получить более 150 видов услуг ", - отметил Кличко.

Среди самых популярных услуг, по которым обращаются киевляне: регистрация места жительства; паспортные услуги; регистрация права собственности на недвижимое имущество; регистрация бизнеса, получение разрешения на размещение наружной рекламы.

Как отметил мэр столицы, здесь можно получить любую справку, не бегая от учреждения в учреждение, не тратя время и деньги на взятки.

"И такие центры - это тоже один из сегментов системы смарт-сети, которую Киев системно внедряет уже более трех лет", - подчеркнул Кличко.