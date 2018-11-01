Кличко: киевляне получили возможность быстро зарегистрировать авто в Центре предоставления админуслуг

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 13047 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155532 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148415 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138373 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129135 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174158 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118155 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 107930 просмотра
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 27055 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 40529 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 43390 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 24702 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 138327 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 174158 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182752 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193530 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 155539 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104897 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109239 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111413 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110776 просмотра
Актуальное
Кличко: киевляне получили возможность быстро зарегистрировать авто в Центре предоставления админуслуг

Кличко: киевляне получили возможность быстро зарегистрировать авто в Центре предоставления админуслуг

Киев  •  УНН

 • 4164 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко презентовал пилотный проект по первичной регистрации транспортных средств и замены водительских удостоверений через Центры предоставления административных услуг столицы. По его словам, отныне каждый киевлянин может в ЦНАП обменять старое водительское удостоверение на новое или переоформить документы в связи с изменением личных данных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Функция выдачи первого водительского удостоверения остается МВД. Пока новые услуги можно получить в центральном ЦНАП столицы на Днепровской Набережной, 19-б. Впоследствии проект распространят на все ЦНАП Киева.

"Городская власть работает над улучшением качества предоставления административных услуг, в частности над расширением перечня услуг, можно получить в ЦНАП, - заявил Кличко. - Здесь можно будет обменять старое водительское удостоверение на новое; получить новое водительское удостоверение в связи с потерей или кражей или обменять документ в связи с изменением личных данных владельца. И, как сегодня мы увидели, вся процедура занимает не более 20 минут. Быстро, без лишних проблем получить качественный сервис ", - отметил мэр.

Например, при изменении фамилии заявитель сразу сможет получить ID-карту, перерегистрировать водительские права и транспортное средство. В случае изменения места регистрации - зарегистрировать место проживания, а также перерегистрировать техпаспорт и номерные знаки на авто.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, который тоже принял участие в презентации новых услуг, отметил, что совместный с городскими властями проект их предоставления направлен на минимизацию времени и сил, которые гражданин тратят на получение услуги.

"Мы совместно разработали алгоритм взаимодействия. Администраторы ЦНАП, которые будут принимать заявления на получение услуг сервисных центров МВД, прошли обучение в Региональном сервисном центре МВД м. Киева. Замена водительского удостоверения является одной из самых популярных услуг - за 9 месяцев 2018 только в Киеве ею воспользовались 31028 раз. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с центральным ЦНАП м. Киева уменьшит нагрузку на сервисные центры МВД столицы, а в будущем - и других городов страны ", - отметил Криклий.

Мэр столицы ознакомился с работой системы, начиная с этапа регистрации посетителя и до момента получения документов.

"Наша ключевая задача - сделать так, чтобы в этих центрах не было бюрократии, поборов, чтобы люди часами не сидели в очередях, а получали максимальное количество услуг качественно и быстро, - подчеркнул Кличко. - В Киеве сеть ЦНАП насчитывает сегодня 14 центров. Этот открыли ровно 7 лет назад. Тогда здесь работало всего 10 администраторов и предоставлялся небольшой спектр услуг. Мы изменили философию и подход к работе таких центров. Сегодня здесь работает 99 администраторов, и можно получить более 150 видов услуг ", - отметил Кличко.

Среди самых популярных услуг, по которым обращаются киевляне: регистрация места жительства; паспортные услуги; регистрация права собственности на недвижимое имущество; регистрация бизнеса, получение разрешения на размещение наружной рекламы.

Как отметил мэр столицы, здесь можно получить любую справку, не бегая от учреждения в учреждение, не тратя время и деньги на взятки.

"И такие центры - это тоже один из сегментов системы смарт-сети, которую Киев системно внедряет уже более трех лет", - подчеркнул Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы