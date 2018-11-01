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Кличко: кияни отримали змогу швидко зареєструвати авто в Центрі надання адмінпослуг

Кличко: кияни отримали змогу швидко зареєструвати авто в Центрі надання адмінпослуг

Київ • УНН

 • 4175 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко презентував пілотний проект з первинної реєстрації транспортних засобів та заміни посвідчень водія через Центри надання адміністративних послуг столиці. За його словами, відтепер кожен киянин може у ЦНАПі обміняти старе водійське посвідчення на нове або переоформити документи у зв’язку зі зміною анкетних даних, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

Функція видачі першого водійського посвідчення залишається за МВС. Поки нові послуги можна отримати в центральному ЦНАПі столиці на Дніпровській Набережній, 19-б. Згодом проект розповсюдять на усі ЦНАПи Києва.

“Міська влада працює над поліпшенням якості надання адміністративних послуг, зокрема над розширенням переліку послуг, що можна отримати в ЦНАПі, — заявив Кличко. — Тут можна буде обміняти старе посвідчення водія на нове; отримати нове посвідчення водія у зв’язку з втратою чи викраденням або обміняти документ у зв’язку зі зміною особистих даних власника. І, як сьогодні ми побачили, вся процедура займає не більше 20 хвилин. Швидко, без зайвих проблем отримати якісний сервіс”, — відзначив мер.

Наприклад, при зміні прізвища заявник одразу зможе отримати ID-картку, перереєструвати водійські права та транспортний засіб. У разі зміни місця реєстрації — зареєструвати місце проживання, а також перереєструвати техпаспорт та номерні знаки на авто.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, який теж взяв участь у презентації нових послуг, відзначив, що спільний з міською владою проект їх надання спрямований на мінімізацію часу та сил, які громадянин витрачають на отримання послуги.

“Ми спільно розробили алгоритм взаємодії. Адміністратори ЦНАП, які прийматимуть заяви на отримання послуг сервісних центрів МВС, пройшли навчання в Регіональному сервісному центрі МВС м. Києва. Заміна водійського посвідчення є однією з найбільш популярних послуг — за 9 місяців 2018 року тільки в Києві нею скористалися 31 028 разів. Тож ми сподіваємось, що співпраця із центральним ЦНАП м. Києва зменшить навантаження на сервісні центри МВС столиці, а в майбутньому — й інших міст країни”, — відзначив Криклій.

Мер столиці ознайомився з роботою системи, починаючі з етапу реєстрації відвідувача і до моменту отримання документів.

“Наше ключове завдання — зробити так, щоб у цих центрах не було бюрократії, поборів, щоб люди годинами не сиділи в чергах, а отримували максимальну кількість послуг якісно і швидко, — підкреслив Кличко. — У Києві мережа ЦНАПів нараховує сьогодні 14 центрів. Цей відкрили рівно 7 років тому. Тоді тут працювало лише 10 адміністраторів та надавався невеликий спектр послуг. Ми змінили філософію і підхід до роботи таких центрів. Сьогодні тут працює 99 адміністраторів, і можна отримати понад 150 видів послуг”, — відзначив Кличко.

Серед найпопулярніших послуг, за якими звертаються кияни:реєстрація місця проживання; паспортні послуги; реєстрація права власності на нерухоме майно; реєстрація бізнесу;отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Як зазначив мер столиці, тут можна отримати будь-яку довідку, не бігаючи від установи до установи, не витрачаючи час та гроші на хабарі.

“І такі центри — це теж один із сегментів системи смарт-сіті, яку Київ системно впроваджує вже більше трьох років”, — підкреслив Кличко.

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