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Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киев  •  УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Киевский апелляционный суд пока не принял решение об окончании подготовки и назначения апелляционного рассмотрения по приговору Оболонского районного суда Киева, по которому бывший президент Украины Виктор Янукович был признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 13-ти годам лишения свободы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Киевском апелляционном суде.

Так, УНН подтвердили, что в производстве суда находится уголовное производство по обвинению Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. Ст. 110 УК Украины.

Кроме того, было отмечено, что постановлением Киевского апелляционного суда от 7 мая было открыто апелляционное производство по апелляционным жалобам защитников Януковича - Рябовола, Горошинского, Байдыка, Сердюка и Федоренко, Биленко и Фозекош на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января этого года, которым Януковича было признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. Ст. 110 УК Украины.

"Решение об окончании подготовки и назначения апелляционного рассмотрения еще не принято", - сообщили в суде.

Напомним, 24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.

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